«Банк Казани» подал иск о банкротстве совладельца уксусного завода за долг в 29,6 млн рублей
ООО Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» подал в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве ЗАО «Управляющая компания «РУСТ».
Сумма требований составила 29,6 млн рублей. Заявление было подано накануне, 21 мая, говорится в картотеке арбитражных дел.
Отметим, что УК является совладельцем ЗАО «Казанский уксусный завод», компании принадлежат 44,5% предприятия через ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСТ».
Ранее АС РТ ввел в отношении завода процедуру наблюдения. Обанкротить его пытался и «Банк Казани» за долги в 29,6 млн рублей (аналогичную сумму банк предъявил и УК «РУСТ») — суд рассмотрит заявление кредитной организации о вступлении в дело 28 июня.ЭкономикаБанки Татарстан
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