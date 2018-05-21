В Казани вынесли приговор экс-прокурорам Сабировым

Фото: Реальное время

Виновными в мошенничестве и покушении на него признал сегодня Вахитовский райсуд Казани двух братьев Сабировых, бывших сотрудников прокуратуры. Как передает журналист «Реального времени», они получили условные сроки.

Экс-старпом прокурора Московского района Равиль Сабиров приговорен к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Его брат Шамиль, экс-помощник прокурора Авиастроительного района наказан 2 годами и 10 месяцами лишения свободы условно с испытательным сроком также в 3 года.

Оба брата полностью признали вину в мошенническом получении от осужденного 200 тысяч рублей якобы на взятку судье Московского райсуда — за возврат дела в прокуратуру, а также в покушении на мошенничество на сумму 400 тысяч рублей — за более мягкий приговор. Напомним, преступление не было завершено — после получения денег 27 февраля задержали участника схемы Даниэля Бинкова, а на следующий день и его знакомых Сабировых.

Бинкова сегодня суд признал виновным лишь в покушении на мошенничество и назначил ему условный срок в 1 год 8 месяцев с испытательным 2 года.

Первоначально действия троицы были квалифицированы по статьям о взяточничестве. Но позже взятка из дела пропала.

Дело рассматривалось судом в особом порядке.

Гособвинение на процессе представлял коллега подсудимых из Набережночелнинской городской прокуратуры.