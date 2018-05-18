В РТ против возбудили уголовное дело против экс-сотрудника ДПС по подозрению в похищении инвалида

Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего бывшего инспектора ДПС ГИБДД МВД по РТ и его 38-летнего знакомого по подозрению в похищении человека и вымогательстве.

«Рано утром 28 апреля 2018 года в городе Буинске в одном из развлекательных заведений подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали приставать к 29-летнему местному жителю в связи с его вызывающей, на их взгляд походкой. Потерпевший пояснил, что недавно перенес операцию на позвоночник. Но несмотря на это, его избили, усадили в автомобиль и отвезли за город. Здесь, продолжая избивать и угрожая убийством, потребовали заплатить 15 тыс. рублей, за то, что пытаясь защищаться, он бросил в одного из нападавших бутылку», — сообщает пресс-служба СК.

После этого злоумышленники надели на мужчину наручники и обмотав вокруг туловища буксировочный трос, заставили пробежать за автомобилем несколько десятков метров. В результате потерпевший согласился на их требования и его отвезли.

От дачи показаний подозреваемые отказались. Обоих заключили под стражу.