ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей за нарушение закона о защите конкуренции

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» на 221 млн рублей и на 412 тыс. рублей соответственно за неконкурентное соглашение в рамках утверждения программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2016—2020 годы.

В мае 2017 года ФАС признала губернатора Самарской области, Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, группу «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» нарушившими закон о защите конкуренции.



«Учитывая, что к моменту привлечения к административной ответственности ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» исполнили предписание ФАС России в полном объеме, размер штрафа на ПАО «Газпром» составил 211 млн рублей, а на ООО «Газпром межрегионгаз» 412 тыс. рублей», — говорится в сообщении ФАС.

Ранее правительство разрешило «Газпрому» направить на дивиденды менее 50% прибыли.