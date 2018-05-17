Минниханов поручил составить дорожную карту по закупкам

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение составить в течение 15 дней резолюцию — дорожную карту по закупкам, вопросам использования земель. Об этом сообщила представитель казанского кремля Лилия Галимова.

По ее словам, такое решение было принято президентом РТ после заседания антикоррупционного совета, прошедшего накануне, передает корреспондент «Реального времени».

По вопросу декларирования конфликтов интересов, который также был озвучен на заседании, Галимова подчеркнула, что президент РТ имел в виду только то, что все должно быть по закону и прозрачно.

«Речь идет о необходимости раскрытия всей информации по закону» — отметила она.

Напомним, что вчера в казанском кремле состоялось заседание республиканской комиссии по координации антикоррупционной работы. Подробнее о выявленных нарушениях чиновников Татарстана — в материале «Реального времени».