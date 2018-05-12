Министр экономики РТ сообщил о росте выручки резидентов бизнес-инкубаторов до 1,7 млрд рублей

Совокупная выручка резидентов бизнес-инкубаторов в Татарстане в 2017 году составила 1,7 млрд рублей, увеличившись в 2,5 раза. Об этом на совещании в кабмине РТ сообщил министр экономики республики Фарид Абдулганиев.

Он отметил, что для начинающих предпринимателей в четырех городах Татарстана — Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Чистополе — создана сеть бизнес-инкубаторов.



Абдулганиев рассказал, что особое внимание уделяется развитию промышленных парков. На действующих объектах инфраструктуры РТ работают более 650 российских предприятий-резидентов, которые производят свыше 10% от всего объема промышленного производства республики, передает пресс-служба президента РТ.

Фарид Абдулганиев напомнил, что Республика Татарстан вкладывает бюджетные средства в создание промпарков более 10 лет. Сейчас в Татарстане действует 63 промплощадки муниципального уровня.

Президент РТ Рустам Минниханов, выслушав доклад, отметил, что в развитие муниципальных промплощадок в Татарстане вложены серьезные инвестиции, поэтому необходимо более активно работать с потенциальными резидентами.



Напомним, что на прошлом совещании президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проанализировать эффективность работы муниципальных промышленных площадок.