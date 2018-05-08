АСВ отказалось от нескольких исков к вкладчикам «Татфондбанка» на сумму 12,8 миллиона рублей

Агентство по страхованию вкладов отказалось еще от пяти исков по выдаче денег вкладчикам ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 12,8 млн рублей.

Как сообщается на сайте АСВ, отказ связан с выявлением дополнительных обстоятельств в отношении оспариваемых сделок. Производства в Арбитражном суде Татарстана по заявлениям прекращены.

Ранее «Татфондбанк» предъявил требования к «Ривьере» более чем на 1 млрд рублей.