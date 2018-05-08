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АСВ отказалось от нескольких исков к вкладчикам «Татфондбанка» на сумму 12,8 миллиона рублей

11:14, 08.05.2018
АСВ отказалось от нескольких исков к вкладчикам «Татфондбанка» на сумму 12,8 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Агентство по страхованию вкладов отказалось еще от пяти исков по выдаче денег вкладчикам ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 12,8 млн рублей.

Как сообщается на сайте АСВ, отказ связан с выявлением дополнительных обстоятельств в отношении оспариваемых сделок. Производства в Арбитражном суде Татарстана по заявлениям прекращены.

Ранее «Татфондбанк» предъявил требования к «Ривьере» более чем на 1 млрд рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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