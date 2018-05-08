Минниханов подписал указ о праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Подписан указ о праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов на заседании республиканского оргкомитета «Победа».
Со слов Минниханова, с сегодняшнего дня начинается формирование плана по подготовке празднования 75-й годовщины Победы. Кроме того, издан указ о награждении медалями РТ несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда.
«Нужно дойти до каждого», — подчеркнул Рустам Минниханов. Всего в Татарстане проживают 46 177 ветеранов Великой Отечественной войны.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в честь 73-й годовщины Победы.ОбществоИсторияКультура Татарстан
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