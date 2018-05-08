В Башкирии предложили Татарстану и Чувашии создать коалицию для защиты национальных языков

В Башкирии намерены создать коалицию вместе с Татарстаном, Чувашией и другими республиками, чтобы отстоять обязательное изучение национальных языков в школах. Об этом сказано в обращении, направленном спикеру Госдумы Вячеславу Володину Всемирным курултаем башкир.

В письме предлагается не рассматривать поправки к закону «Об образовании», направленные на отмену обязательного изучения родного языка в школах. По мнению союза, отмена обязательного изучения языков — это попытка лишить «коренные народы страны исконного права на сохранение и применение родного языка в местах своего проживания», передает «Коммерсантъ».

Ранее Всемирный конгресс татар направил в Госдуму обращение о сохранении статуса государственных языков.