Новости общества

08:13 МСК
Новости раздела
Общество

В Башкирии предложили Татарстану и Чувашии создать коалицию для защиты национальных языков

06:27, 08.05.2018 4
В Башкирии предложили Татарстану и Чувашии создать коалицию для защиты национальных языков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Башкирии намерены создать коалицию вместе с Татарстаном, Чувашией и другими республиками, чтобы отстоять обязательное изучение национальных языков в школах. Об этом сказано в обращении, направленном спикеру Госдумы Вячеславу Володину Всемирным курултаем башкир.

В письме предлагается не рассматривать поправки к закону «Об образовании», направленные на отмену обязательного изучения родного языка в школах. По мнению союза, отмена обязательного изучения языков — это попытка лишить «коренные народы страны исконного права на сохранение и применение родного языка в местах своего проживания», передает «Коммерсантъ».

Ранее Всемирный конгресс татар направил в Госдуму обращение о сохранении статуса государственных языков.

ОбществоОбразование БашкортостанТатарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 06:32
    правильное решение. ничего делить языки на сорта.
    Ответить
  • Анонимно 07:02
    Никто не против изучения языков,не прибедняйтесь..... Сами не учите,а русские виноваты....
    Ответить
  • Анонимно 07:02
    Надо обязательно обсудить на Госдуме этот законопроект, пусть там все выскажутся и сразу будет понятно.
    Ответить
  • Анонимно 07:21
    Только вместе можно сохранить и языки предков,и достоинство. Нет сегрегации по никаким признакам.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также