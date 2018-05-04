Фазлеева о доходе за 2017 год: то, что не указали продажу квартиры, кажется провокацией по отношению ко мне

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заработавшая в 2017 году 10,6 млн рублей, объяснила свой доход продажей квартиры за 6,5 млн рублей.

«В декларации указаны средства от продажи мною квартиры — 6,5 млн рублей. Большая сумма, которая составляет основной доход. И плюс указаны мои кредитные обязательства порядка 2 млн рублей, я взяла заем в банке, чтобы за то время, пока продаю, получить в ипотеку другую квартиру. Другой недвижимости у меня нет. Живу на то, что есть у самой. И то, что не указали продажу квартиры, кажется провокацией по отношению ко мне. Я очень удивлена. Во-первых, неприятно, это провоцирует разные толки. Во-вторых, я же не могу больше премьер-министра зарабатывать — это даже выглядит глупо», — сообщила она «Реальному времени».

Напомним, что помимо указанного дохода во временном пользовании у вице-премьера РТ находится квартира площадью 103,1 кв. м. Задекларированных объектов недвижимости, находящихся в собственности, у Фазлеевой нет.