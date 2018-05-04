Из-за молнии в Азнакаево остались без света полторы тысячи человек

В Азнакаево в изолятор линии электропередачи попала молния, оставив без света жителей пяти улиц.



Кроме того, сильный порыв ветра повредил крышу административного здания №10 по Лениногорскому тракту, сорвав 150 кв. м кровли. Сорванная кровля повредил два припаркованных рядом автомобиля, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

На местах случившегося развернуты восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в Башкирии сильный ветер сорвал крышу районной больницы. Ураган повредил часть кровли учреждения в Давлеканово. Площадь повреждений составила 15 кв. м.