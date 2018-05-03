В Казани откроют 10 новых избирательных участков

В Казани откроют 10 новых избирательных участков. Кроме того, участки разукрупнят в восьми районах Татарстана. Соответствующее постановление принял Центризбирком на заседании в четверг.

Также два новых участка появятся в Архангельске. В Краснодарском крае создадут шесть новых участков, в Липецкой области — 14, в Кабардино-Балкарии — четыре, в Северной Осетии — три, в Удмуртии — два, в Пензенской области — 10, в Башкирии — девять, пишет ТАСС.