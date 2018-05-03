Талия Минуллина в прошлом году заработала свыше 3,1 млн рублей

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина в 2017 году заработала 3,14 млн рублей против 2,96 млн рублей годом ранее.

В индивидуальной собственности Минуллиной имеются две квартиры площадью 31,4 кв. м и 101,8 кв. м. Кроме того, у руководителя АИР РТ в долевой собственности находится квартира на 94,3 кв. м.

Судя по декларации, у Минуллиной нет транспортных средств и объектов недвижимости, находящихся в пользовании.

Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина вошла в Экспортный совет республики, возглавляемый президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.