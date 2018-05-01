Минниханов опубликовал праздничный ролик «Мир, труд, май, Татарстан»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал праздничный первомайский ролик с названием «Мир, труд, май, Татарстан». Соответствующее видео размещено на странице Минниханова в Instagram.

В видеоролике демонстрируется работа жителей Татарстана в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, программировании, строительстве, машиностроении, нефтяной промышленности и медицине.

По словам председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, в первомайских демонстрациях профсоюзов участвуют 3 млн человек по всей России, передает ТАСС.

Он отметил, что в день Первомая по призыву Международной конфедерации профсоюзов праздник отмечается более чем в 140 странах мира.

