«Татнефть» объявила новый конкурс

Институт исследования стрит-арта совместно с Компанией «Татнефть» объявляет открытый прием заявок для писателей на участие в паблик-арт программе «Сказки о золотых яблоках», реализуемой в Альметьевске (6+).

Трое финалистов войдут в состав проектной команды по разработке художественного текста на основе истории Татарстана для концепции проекта.

Необходимые навыки и особенности: свободное владение литературным русским или татарским языком, переработка устного материала в письменную речь, внутренняя свобода, желание работать в команде сценаристов, интерес к татарской культуре, традициям и истории.

Принимаются эссе в свободной форме (2000—3000 знаков) на основе устного рассказа, истории, услышанной от бабушки, дедушки, соседки, друга, прохожего, учительницы, или любого другого человека. Важно, чтобы у истории был сюжет, герои и национальный контекст.

Срок подачи заявок до 3 мая (до 23 час. 59 мин.). Заявки принимаются на e-mail: opencall@streetartinstitute.com и https://vk.com/wall-165251903_2

В заявке необходимо указать имя, фамилию, контактные данные (номер телефона, электронной почты).

Возраст участников не имеет значения.