В Татарстане ожидается снег и до +6

Фото: скриншот

Сегодня, 24 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В республике столбики термометров будут колебаться от +1°С +6°С.

В Казани температура воздуха будет от +3 до +5 градусов. В Набережных Челнах — от +2°С до +5°С.

Напомним, синоптики прогнозируют метели и отрицательные температуры ночью, несмотря на конец апреля. Потеплеет в Татарстане не раньше среды.