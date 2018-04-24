Новости общества

19:40 МСК
Новости раздела
Общество

В Татарстане ожидается снег и до +6

04:31, 24.04.2018
В Татарстане ожидается снег и до +6
Фото: скриншот

Сегодня, 24 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В республике столбики термометров будут колебаться от +1°С +6°С.

В Казани температура воздуха будет от +3 до +5 градусов. В Набережных Челнах — от +2°С до +5°С.

Напомним, синоптики прогнозируют метели и отрицательные температуры ночью, несмотря на конец апреля. Потеплеет в Татарстане не раньше среды.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также