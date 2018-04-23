В 2017 году на татарстанских производствах погибли 30 человек

В 2017 году на производствах Татарстана погибли 30 человек. Это на 5 человек меньше по сравнению с 2016 годом, сообщила на пресс-конференции министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности в прошлом году уменьшилось — с 474 до 406 человек.

Зарипова отметила, что за 2017 года производственный травматизм сократился на 14%, а уровень травматизма со смертельным исходом — на 6%.

Напомним, 25 декабря 2017 года, в 5.05, в результате хлопка на выезде из шахты по добыче гипса ООО «Фоника Гипс» в Камско-Устьинском районе республики погибли двое сотрудников предприятия.

