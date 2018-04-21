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Казанский «Зенит» вновь обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга

19:11, 21.04.2018
Казанский «Зенит» вновь обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга
Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» обыграл дома «Зенит-Санкт-Петербург». Второй матч финальной серии российской Суперлиги по волейболу закончился со счетом 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9).

Таким образом, в серии до трех побед со счетом 2:0 ведут казанцы.

Следующий матч между соперниками пройдет 28 апреля в Санкт-Петербурге.

Предыдущая игра двух «Зенитов» закончилась со счетом 3:0 в пользу казанского клуба.

СпортВолейбол Татарстан
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