Академия наук Татарстана разработает план развития Читы до 2030 года

Академия наук Республики Татарстан выиграла акцион на разработку плана социально-экономического развития Читы до 2030 года. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Стоимость контракта составляет 1,9 млн рублей. Источником финансирования является бюджет города Читы.

Разработчикам плана необходимо оценить экономическое положение Читы за последние 5 лет, эффективность работы мэрии, бюджетной политики.

Кроме того, следует проанализировать миграцию, социальную инфраструктуру, потребительский рынок, жилой фонд, энергетический, коммунальный, транспортный комплексы и экологическую ситуацию. После чего будет составлен план поддержки малого и среднего бизнеса, модернизации сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Центру перспективных экономических исследования АН РТ нужно завершить разработку плана до 14 июня 2018 года. До 1 октября стратегию направят на рассмотрение в гордуму, затем до 1 ноября документ должен пройти утверждение администрации Читы.