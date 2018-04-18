Руководство строящегося в Кирове гипермаркета «Макси» рассказало о пожарной безопасности

Гипермаркет «Макси» на Московской в Кирове строят местные подрядчики. В компании уверяют, что темпы строительства не скажутся на надежности и безопасности.

Руководитель проекта Алексей Мирошников рассказал, что на объекте предусмотрена трехступенчатая система пожаротушения: водяное, газовое и порошковое. Также создаются системы дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией, передает портал «Бизнес новости».

Сдать гипермаркет в эксплуатацию планируется через полгода. Кроме строительства самого торгового комплекса ведется благоустройство территории. Рядом появится парковка на 420 машин. К гипермаркету с двух сторон предусмотрены три подъезда. Также «Макси» оплатит установку нового светофора.

Напомним, что в Кирове планировалось построить два гипермаркета «Макси». Второй должен появиться на улице Луганской в 2019 году.