Житель Кирова переделал автобус в катер
Житель Кирова переделал автобус ПАЗ в катер. На покупку кузова он потратил 23 тысячи рублей.
На этом катере умелец катает детей по Вятке, передает паблик Mash.
Сообщество прозвало судно яхтобусом.
В комментариях пользователи сразу же задались вопросом, есть ли у мужчины разрешение на пассажирские перевозки и прошло ли судно техэкспертизу. Комментаторы опасаются, что судно может затонуть.
Ранее «Реальное время» писало о компании РИА зарегистрированной в Кирове. Конкурсный управляющий выставил на торги право требовать яхту у британской компании за 50 млн рублей.Общество Кировская область
комментарии
... Имярек поставил на своё плавсредство рубку с использованием частей конструкции автобуса "ПАЗ". Где находится центр тяжести этой конструкции вопрос хороший, потому как проект корпуса и тип стационарного двигателя не озвучены.