Новости общества

20:18 МСК
Новости раздела
Общество

Житель Кирова переделал автобус в катер

19:30, 15.04.2018 1
Житель Кирова переделал автобус в катер
Фото: vk.com/mash

Житель Кирова переделал автобус ПАЗ в катер. На покупку кузова он потратил 23 тысячи рублей.

На этом катере умелец катает детей по Вятке, передает паблик Mash.

Сообщество прозвало судно яхтобусом.

В комментариях пользователи сразу же задались вопросом, есть ли у мужчины разрешение на пассажирские перевозки и прошло ли судно техэкспертизу. Комментаторы опасаются, что судно может затонуть.

Ранее «Реальное время» писало о компании РИА зарегистрированной в Кирове. Конкурсный управляющий выставил на торги право требовать яхту у британской компании за 50 млн рублей.

Общество Кировская область
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    Правильнее звучит немного не так ... не так ПУГАЮЩЕ ;)))
    ... Имярек поставил на своё плавсредство рубку с использованием частей конструкции автобуса "ПАЗ". Где находится центр тяжести этой конструкции вопрос хороший, потому как проект корпуса и тип стационарного двигателя не озвучены.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан