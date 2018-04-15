Житель Кирова переделал автобус в катер

Житель Кирова переделал автобус ПАЗ в катер. На покупку кузова он потратил 23 тысячи рублей.

На этом катере умелец катает детей по Вятке, передает паблик Mash.

Сообщество прозвало судно яхтобусом.

В комментариях пользователи сразу же задались вопросом, есть ли у мужчины разрешение на пассажирские перевозки и прошло ли судно техэкспертизу. Комментаторы опасаются, что судно может затонуть.

Ранее «Реальное время» писало о компании РИА зарегистрированной в Кирове. Конкурсный управляющий выставил на торги право требовать яхту у британской компании за 50 млн рублей.