Имущество «Татфондбанка» выставят на торги к осени 2018 года

Имущество ПАО «Татфондбанк» выставят на торги не позднее третьего квартала 2018 года.

«Торги данным имуществом до настоящего времени не проводились в связи с уклонением избранного по предложению кредиторов Банка организатора торгов — АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» — от заключения договора на организацию и проведение торгов имуществом. Конкурсным управляющим инициирован новый отбор электронной площадки в целях проведения торгов во II—III кварталах 2018 г.», — говорится в сообщении АСВ.

Ранее сообщалось, что кредиторы ТФБ первой очереди получили 11 млрд рублей. При этом в банке обнаружена недостача имущества на 40 млрд рублей.