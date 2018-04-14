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Имущество «Татфондбанка» выставят на торги к осени 2018 года

10:14, 14.04.2018 1
Имущество «Татфондбанка» выставят на торги к осени 2018 года
Фото: pixabay.com

Имущество ПАО «Татфондбанк» выставят на торги не позднее третьего квартала 2018 года.

«Торги данным имуществом до настоящего времени не проводились в связи с уклонением избранного по предложению кредиторов Банка организатора торгов — АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» — от заключения договора на организацию и проведение торгов имуществом. Конкурсным управляющим инициирован новый отбор электронной площадки в целях проведения торгов во II—III кварталах 2018 г.», — говорится в сообщении АСВ.

Ранее сообщалось, что кредиторы ТФБ первой очереди получили 11 млрд рублей. При этом в банке обнаружена недостача имущества на 40 млрд рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    3 квартал в июле начинается. Осень это уже 4-й
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