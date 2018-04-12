КАМАЗ в сентябре выпустит первые 20 магистральных тягачей К5

В сентябре КАМАЗ выпустит первые 20 магистральных тягачей К5, сообщила пресс-служба «Ростеха».



«В настоящий момент завершено проектирование автомобиля. Автоконцерн приступил к подготовке производства, в рамках которой будет автоматизировано производство и внедрен электронный технологический процесс», — приводит сообщение «Ростеха» ТАСС.

Тягач, представленный в сентябре прошлого года, более эргономичен, чем его предшественники, и оснащен новой автоматизированной коробкой передач, а также двигателем, соответствующим лучшим мировым аналогам, и передней осью с нагрузкой до 9 тонн.

Ранее «Реальное время» рассказывало о предстоящем старте серийного производства нового грузовика К-5.