«Реальное время» ведет прямую трансляцию со встречи по строительству МСЗ

Мэр Казани сегодня проводит встречу с жителями города по поводу строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново. «Реальное время» ведет прямую трансляцию со встречи.

Предполагается, что по итогам обсуждения и экспертизы будет подготовлена встреча с инициативной группой и оглашено подробное решение о строительстве завода.

Напомним, вчера президент РТ Рустам Минниханов заявил, что без широкого обсуждения с общественностью и проведения экспертизы решение о строительстве мусоросжигательного завода в Казани приниматься не будет.