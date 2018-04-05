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«Реальное время» ведет прямую трансляцию со встречи по строительству МСЗ

14:00, 05.04.2018 3
«Реальное время» ведет прямую трансляцию со встречи по строительству МСЗ
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

Мэр Казани сегодня проводит встречу с жителями города по поводу строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново. «Реальное время» ведет прямую трансляцию со встречи.

Предполагается, что по итогам обсуждения и экспертизы будет подготовлена встреча с инициативной группой и оглашено подробное решение о строительстве завода.

Напомним, вчера президент РТ Рустам Минниханов заявил, что без широкого обсуждения с общественностью и проведения экспертизы решение о строительстве мусоросжигательного завода в Казани приниматься не будет.

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Дикие люди. Даже слово Метшину не дают сказать. Орут, как макаки
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    Анонимно 05 апр
    Они стали дикарями, по вине нашего государства! Не имеете право судить, т.к. Вы не были на их месте!!!
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  • Анонимно 05 апр
    А почему в буднее время, а не в выходные?
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