Новым главным энергетиком «Татнефти» стал Айдар Гумаров

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Главным энергетиком — начальником управления энергетики компании «Татнефть» назначен Айдар Гумаров. Об этом сообщает информ-агентство «Девон».

Ранее 47-летний топ-менеджер работал заместителем начальника этого управления.

Айдар Хайрадович Гумаров родился в 1970 году в поселке Актюбинский Азнакаевского района Татарской АССР. Имеет степень кандидата технических наук.



Трудовую деятельность начал в 1993 году в НГДУ «Актюбанефть», где работал слесарем-ремонтником, оператором по добыче нефти и газа ЦДНГ-2. В 1995—2003 годы прошел путь от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования до главного энергетика НГДУ «Нурлатнефть» и в этой должности трудился до марта 2008 года. Затем был назначен заместителем директора по ремонту и строительству энергетических объектов ООО УК «Татнефть-Энергосервис».

С 2010 года работал в должности замдиректора по развитию, первого заместителя директора по производству — главного инженера ООО УК «Татнефть-Энергосервис». В 2015 году был назначен на должность замначальника управления энергетики компании «Татнефть».

Напомним, что летом 2016 года Айдар Гумаров вошел в совет директоров ОАО «Сетевая компания».