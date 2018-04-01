Глава исполкома Высокогорского района РТ Илшат Хуснутдинов подал в отставку
Руководитель исполнительного комитета Высокогорского района РТ Илшат Хуснутдинов подал в отставку. Об этом стало известно на очередной сессии депутатов района.
Как пишут «Высокогорские вести», исполняющим обязанности назначен заместитель руководителя исполнительного комитета Высокогорского района по строительству и ЖКХ Дамир Шайдуллин.
Отмечается, что сегодня объявлен конкурс на замещение должности руководителя исполнительного комитета Высокогорского района. Он стартует 3 апреля.
Илшат Хуснутдинов занимал пост руководителя исполкома района с апреля 2016 года.ОбществоВласть Татарстан
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