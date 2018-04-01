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Глава исполкома Высокогорского района РТ Илшат Хуснутдинов подал в отставку

17:25, 01.04.2018 2

Руководитель исполнительного комитета Высокогорского района РТ Илшат Хуснутдинов подал в отставку. Об этом стало известно на очередной сессии депутатов района.

Как пишут «Высокогорские вести», исполняющим обязанности назначен заместитель руководителя исполнительного комитета Высокогорского района по строительству и ЖКХ Дамир Шайдуллин.

Отмечается, что сегодня объявлен конкурс на замещение должности руководителя исполнительного комитета Высокогорского района. Он стартует 3 апреля.

Илшат Хуснутдинов занимал пост руководителя исполкома района с апреля 2016 года.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Тулеевский пример заразителен?
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  • Анонимно 02 апр
    Главу пора менять все запустил снег зимой толком не убирали даже с центральных улиц мусор не вывозят неделями
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