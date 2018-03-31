Поставщик пожарных систем в Татарстане рассказал об отключении оповещений для спокойствия посетителей

Глава татарстанской фирмы, которая долгие годы обслуживает статусные здания и торговые комплексы зарубежных ретейлеров рассказал «Реальному времени», что он периодически сталкивается с нежеланием обслуживать автоматические пожарные системы контроля и отключением ручного управления.

По его словам, происходит это из-за желания владельцев торговых центров «не пугать» посетителей оповещениями. Кроме того, по его мнению, либеральная реформа Госпожнадзора уничтожила возможность предотвращения пожаров. Он также отметил, что риск-ориентированная модель контроля позволяет хозяину ТЦ хорошо подготовиться к проверке, в то время как остальное время о безопасности владельцы не задумываются.

Подробнее о реальном положении дел с пожарной безопасностью казанских объектов читайте в материале «Реального времени».