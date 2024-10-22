Сегодня в столице Татарстана ожидается до 13 градусов тепла и небольшой дождь

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В первый день саммита БРИКС в столице Татарстана ожидается переменная облачность, до 13 градусов тепла, небольшой дождь и туман. Об этом сообщил Гидрометцентр республики. Также в городе будет ветрено — порывами до 14 м/с.

На территории Татарстана также ожидаются переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах туман, а днем — дождь.

Максимальная температура в течение дня достигнет +14 градусов, ночью возможно понижение до нуля.

