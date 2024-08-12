В Татарстане сумма предоставленных бюджетам районов межбюджетных трансфертов составила 53,3 млрд рублей
В Татарстане на 1 августа общая сумма предоставленных бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов составила 53,3 млрд рублей. В казну районов они предоставляются в формате дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, сообщает пресс-служба Минфина республики.
Так, на 1 августа из бюджета республики бюджетам муниципальных образований перечислено:
- 0,8 млрд рублей дотаций;
- 20,9 млрд рублей субсидий;
- 28 млрд рублей субвенций;
- 3,6 млрд рублей иных межбюджетных трансфертов.
Напомним, в этом году в Татарстане планируется масштабная модернизация первичного звена здравоохранения. На эти цели республика выделила 2,1 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей — из федерального бюджета. Средства направят на строительство 29 новых медицинских объектов и капитальный ремонт 105 зданий.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.