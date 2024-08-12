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Экономика

В Татарстане сумма предоставленных бюджетам районов межбюджетных трансфертов составила 53,3 млрд рублей

10:58, 12.08.2024
В Татарстане сумма предоставленных бюджетам районов межбюджетных трансфертов составила 53,3 млрд рублей
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на 1 августа общая сумма предоставленных бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов составила 53,3 млрд рублей. В казну районов они предоставляются в формате дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, сообщает пресс-служба Минфина республики.

Так, на 1 августа из бюджета республики бюджетам муниципальных образований перечислено:

  • 0,8 млрд рублей дотаций;
  • 20,9 млрд рублей субсидий;
  • 28 млрд рублей субвенций;
  • 3,6 млрд рублей иных межбюджетных трансфертов.

Напомним, в этом году в Татарстане планируется масштабная модернизация первичного звена здравоохранения. На эти цели республика выделила 2,1 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей — из федерального бюджета. Средства направят на строительство 29 новых медицинских объектов и капитальный ремонт 105 зданий.

Разиль Самигуллин

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Экономика Татарстан

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