В Татарстане сумма предоставленных бюджетам районов межбюджетных трансфертов составила 53,3 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на 1 августа общая сумма предоставленных бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов составила 53,3 млрд рублей. В казну районов они предоставляются в формате дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, сообщает пресс-служба Минфина республики.

Так, на 1 августа из бюджета республики бюджетам муниципальных образований перечислено:

0,8 млрд рублей дотаций;

20,9 млрд рублей субсидий;

28 млрд рублей субвенций;

3,6 млрд рублей иных межбюджетных трансфертов.

Напомним, в этом году в Татарстане планируется масштабная модернизация первичного звена здравоохранения. На эти цели республика выделила 2,1 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей — из федерального бюджета. Средства направят на строительство 29 новых медицинских объектов и капитальный ремонт 105 зданий.

Разиль Самигуллин