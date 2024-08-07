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Завтра в Татарстане ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра

19:03, 07.08.2024
Завтра в Татарстане ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра
Фото: Дарья Пинегина

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды. Так, 8 августа на территории республики днем и вечером прогнозируется гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—18 м/с, возможен град.

Также завтра на территории республики ночью и утром прогнозируется туман, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Напомним, в пятницу и субботу, 9 и 10 августа, по предварительному прогнозу на территории республики ожидается понижение столбика термометра — днем температура ожидается около +18 — +23 градусов, местами дожди.

Разиль Самигуллин

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