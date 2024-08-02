Сегодня в Казани до +22 градусов, в городе пройдет небольшой дождь

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Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем местами умеренный дождь с грозой. Максимальная температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер юго-западный 6—11 м/с с порывами до 14 м/с.

В Казани ожидается небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный 6—11 м/с с порывами до 18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов.