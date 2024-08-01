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Банк России опубликовал курс валют с 2 августа

17:41, 01.08.2024
Банк России опубликовал курс валют с 2 августа
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 2 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Цена юаня понизилась на 0,08 рубля, доллар опустился в цене на 0,33 рубля, евро подешевел на 0,66 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,79 рубля;
  • доллар — 85,78 рубля;
  • евро — 92,85 рубля.

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