Банк России опубликовал курс валют с 2 августа
Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 2 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Цена юаня понизилась на 0,08 рубля, доллар опустился в цене на 0,33 рубля, евро подешевел на 0,66 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,79 рубля;
- доллар — 85,78 рубля;
- евро — 92,85 рубля.
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