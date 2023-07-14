В Раифском Богородицком мужском монастыре откроют кафе для паломников

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Логотип заведения отразит самые узнаваемые символы Раифы

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане при Раифском Богородицком мужском монастыре откроется кафе для паломников. В начале этого месяца религиозная организация отправила в Роспатент заявку на регистрацию логотипа будущего заведения — на светло-коричневом фоне повар-кот держит в руках рыбу. В заявке указано, что в этом месте будут продаваться закуски на основе овощей и рыбы, колбасные и хлебобулочные изделия, фрукты, варенья, готовая пища и множество различных безалкогольных напитков.

Как рассказал «Реальному времени» наместник Раифской обители игумен Гавриил, кафе необходимо преимущественно для паломников, а основными элементами его логотипа стали узнаваемые символы этого места:

— При монастыре будет открыто кафе. Это будет общепит для паломников. Для него мы придумали такой логотип из узнаваемых символов. В первую очередь, это знаменитый Раифский кот с головным убором, как у повара, а в руках он держит рыбку — христианский символ. Из такой переклички символов получился вот такой узнаваемый знак, — рассказал он.

Фото: скриншот от realnoevremya.ru

Как Раифский монастырь связан с кошками?

Кошки давно стали символом Раифского монастыря, да так, что на берегу местного озера возле Дома паломника даже памятник установили этим животным. Как рассказывают сами монахи, еще в начале двухтысячных кто-то решил пошутить, разместив на одном из местных телеканалов бегущую строку, сообщающую о том, что обитель принимает бездомных кошек. Через какое-то время у стен монастыря появились первые «подкидыши», а через время их стало только больше.

С наступлением зимы животные облюбовали самое теплое место в монастыре — подвал Троицкого храма. Тогда первый наместник архимандрит Всеволод приказал закрыть это помещение на замок, но уже к утру он таинственным образом оказался спилен. Тогда братия решила оставить кошек, к тому же местные обитатели к ним уже привыкли. Несмотря на то, что было дано официальное добро на совместное проживание людей и четвероногих, со временем это стало перерастать в проблему — туристы и паломники стали просто подкидывать животных чуть ли не каждый месяц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В марте 2021 года нынешний наместник обители попросил гостей не подбрасывать на ее территорию кошек. Той зимой монастырь стал приютом для более чем тридцати животных: их число почти сравнялось с числом насельников — служителей веры здесь около сорока. В апреле того же года монахи построили для семейства кошачьих двухэтажный дом. В нем есть несколько входов, проходка к полу, где находятся миски с едой, специальный трап и когтеточка. Он рассчитан на пару десятков животных.

Обитель с 410-летней историей

Раифский Богородицкий монастырь — крупнейший действующий мужской монастырь Казанской епархии Русской православной церкви. Пустынь, на которой стоит обитель, была основана в XVII веке отшельником Филаретом в 27 километрах к северо-западу от Казани. По смерти своих родителей, следуя совету евангельскому, он раздал все имение нищим и постригся в монашество в московском Чудовом монастыре. Все Смутное время до смерти патриарха Гермогена он прожил рядом с ним и удостоился получить сан иеромонаха. Желая вести строгую иноческую жизнь в уединении, которое нарушали в Москве его знакомые и родственники, он оставил столицу и направился в низовые губернии по Волге. В 1613 году он пришел в нынешнюю столицу Татарстана. Здесь Филарет жил сначала в Спасо-Преображенском монастыре Казанского кремля. В 1613 году этот монах поселился на берегу Сумского (Раифского, — прим. ред.) озера, построив уединенную келью.

Филарет умер в 1659 году, а в 1661 году казанский митрополит Лаврентий дал благословение на основание монастыря. В 1668 году в монастырь была привезена точная копия Грузинской иконы Божией Матери, список с оригинала из Черногорского монастыря. Со второй половины XVII века до настоящего времени икона является главной святыней обители.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В советские годы, а именно в 1918 году, монастырь был закрыт, хотя еще несколько лет его храмы использовались для богослужений. В 1930 году арестованы по обвинению в «контрреволюционной, антисоветской деятельности» последние иеромонахи: Антоний, Варлаам, Иов, Иосиф, Сергий и послушник Петр Тупицин. В том же году все они были расстреляны, а в 1997-м Русская православная церковь прославила их в лике преподобномучеников Раифских. Не так давно, в 2020-м году, их имена были включены в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

С 1930-х годов на территории монастыря размещалась тюрьма для политзаключенных, позже — колония для малолетних преступников. Обитель была возвращена РПЦ в 1991 году. В течение 90-х был отреставрирован почти весь ансамбль и восстановлена полноценная монашеская жизнь.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

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Максим Кокунин