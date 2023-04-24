Гастроэнтеролог рассказал о вреде употребления большого количества шашлыка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Употребление шашлыка в больших количествах может негативно отразиться на здоровье человека, например привести к перееданию. Об этом сообщает Daily Moscow, ссылаясь на врача-гастроэнтеролога АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктора медицинских наук Владимира Неронова.

По его словам, больше всего при переедании страдают органы пищеварения — поджелудочная железа, печень, желудок. В толстом кишечнике может произойти обострение колита, дивертикулита или геморроя.

Следует снять тяжесть в животе в случае переедания. В этом помогут ферменты — панкреатин, мезим, фестал, креон.

Татарстанцам напомнили о запрете приготовления шашлыков и иной пищи на открытом огне на даче и на природе, а также разведении костров, сжигании твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Запрет действует с 17 апреля по 10 мая. Полный список территорий, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, — здесь.

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Елизавета Пуншева