На улице Фучика частично ограничили движение
На улице Фучика в Казани временно ограничили движение. Это связано со строительством трассы тепловода.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, до 2 мая закрыты проезжая часть, местный проезд и тротуар в месте пересечения с улицей Минской в направлении движения в сторону Ломжинской.
Напомним, до 24 апреля в Казани продлили ограничение движения по улице Фучика на участке от дома №145а до №149. Решение связано с выносом сетей теплопровода из зоны строительства второй линии метрополитена.
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