На улице Фучика частично ограничили движение

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

На улице Фучика в Казани временно ограничили движение. Это связано со строительством трассы тепловода.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, до 2 мая закрыты проезжая часть, местный проезд и тротуар в месте пересечения с улицей Минской в направлении движения в сторону Ломжинской.

Фото: google maps (скриншот)

Напомним, до 24 апреля в Казани продлили ограничение движения по улице Фучика на участке от дома №145а до №149. Решение связано с выносом сетей теплопровода из зоны строительства второй линии метрополитена.



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Айрат Назипов