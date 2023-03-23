На ремонт парковки налоговой в центре Казани потратят почти 29 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на улице Театральной, 13а отремонтируют подземную парковку под зданием главного УФНС по Татарстану за 28,9 млн рублей, деньги выделят из федерального бюджета. Такой тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает непосредственно УФНС по Татарстану. Подрядчику необходимо оказать услуги по реконструкции водоснабжения, видеонаблюдения, электроснабжения и систем вентиляции.

Работы должны быть закончены не позднее 31 октября 2024 года.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Власти Казани уменьшили число мест платных парковок в городе. Теперь в столице Татарстана будет не 7 087 парковочных мест, а 7 040.

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Илина Хакимова