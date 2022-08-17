С начала года автоинспекторы Татарстана пресекли 45 попыток дачи взятки

ГИБДД Татарстана с начала года пресекла 45 попыток дачи взятки, сообщили в Госавтоинспекции по республике.



10 августа в Чистополе сдающий на права мужчина предложил инспектору 50 тысяч рублей, чтобы сдать теоретический экзамен. Мужчину задержали, ему грозит реальное лишение свободы.

Фото: realnoevremya.ru

1 мая в Бавлинском районе задержали водителя Nissan — он пытался передать инспектору деньги, чтобы избежать административной ответственности за выезд на встречную полосу. Материалы уголовного дела передали в суд.

В Татарстане в этом году зарегистрировали самое большое среди регионов России количество случаев дачи взяток. Исходя из статистики Генеральной прокуратуры, с января по июнь 2022 года зафиксировали 239 таких преступлений.

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Маргарита Головатенко