Почти каждый четвертый татарстанец одобряет введение платы за въезд в центры городов

Почти каждый четвертый житель Татарстана положительно относится к идее установить плату за въезд в центр городов — 9% опрошенных «однозначно за», еще 15% водителей не уверены, но их ответ «скорее за», говорится в исследовании сайта «Дром» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Большинство респондентов из Татарстана — 76% — против платного въезда в центр. Из них 62% настроено категорично. Вариант ответа «скорее против» выбрало всего 14% жителей республики.



Фото: Анна Сейтумерова

В целом по России положительно относятся к идее платного въезда в центр 21% опрошенных. Большинство из них — жители Санкт-Петербурга — каждый пятый без сомнений поддерживает эту инициативу.

Наибольшее же число автолюбителей, не желающих платить за въезд в центр, живет в Амурской области, Пермском крае и Челябинской области. Категорически против здесь высказалось 73% респондентов. Среди москвичей 28% опрошенных поддержали такое нововведение.

Согласно другому исследованию, 74% опрошенных татарстанцев выступают против ограничения въезда в центр Казани. За введение платного въезда в исторический центр столицы Татарстана проголосовали 12,8% респондентов. Остальные заявили, что им все равно, или же считают, что не все так однозначно.



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Елизавета Пуншева