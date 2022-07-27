В Казани возле Кировской дамбы образовалась пробка из трамваев из-за аварии

В Казани сегодня днем на улице Несмелова образовалась пробка из трамваев из-за автомобильной аварии на перекрестке. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Кроме того, после Кировской дамбы произошло ДТП с тремя легковушками и грузовиком.

Фото: скриншот

Сегодня в Татарстане на трассе М-7 образовалась длинная пробка — она растянулась почти на 4 км. Движение осложнено из-за дорожных работ.



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Татьяна Леухина