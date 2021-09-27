Вратарь «Нефтехимика» Туохимаа оформил свой первый шатаут в КХЛ

Вратарь «Нефтехимика» Франс Туохимаа впервые в своей карьере сохранил ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В игре с «Адмиралом» голкипер нижнекамской команды отразил все 32 броска соперника и оформил первый шатаут в сезоне. Благодаря этому «Нефтехимик» сумел добыть пятую победу в чемпионате, забросив четыре безответные шайбы в ворота дальневосточников.

Игру Туохимаа похвалил главный тренер нижнекамцев Олег Леонтьев.

«Забили хорошие голы, и Франс (Туохимаа, — прим.ред.) нас сегодня подтащил. 32 броска отразил — это очень приличный показатель. Было много и блокированных бросков. Все это командная работа. Нам нужна была эта победа над соперником по конференции и одним из потенциальных наших конкурентов. Мы довольны», — сказал Леонтьев.

Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Напомним, Туохимаа перешел в «Нефтехимик» перед началом нынешнего сезона из финского ХИФК, вместе с которым занял второе место в регулярном первенстве и вышел в полуфинал плей-офф турнира.