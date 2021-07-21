Вьетнам подтвердил выпуск первой партии вакцины «Спутник V» в стране

Фото: Максим Платонов

Выпуск на своих мощностях первой тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» подтвердила вьетнамская фармацевтическая компания Vabiotech. Об этом сообщает ТАСС.

«Часть произведенной вакцины мы только что отправили в Россию для контроля качества», — сказал представитель компании.



Сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» произведена во Вьетнаме.

#RDIF and VABIOTECH, one of #Vietnam’s leading pharmaceutical companies, announce the production of a test batch of the Russian @sputnikvaccine against coronavirus. pic.twitter.com/acrM6j69wQ — RDIF (@rdif_press) July 21, 2021

«РФПИ и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама Vabiotech объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении РФПИ.

Алексей Нечаев