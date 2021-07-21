Вьетнам подтвердил выпуск первой партии вакцины «Спутник V» в стране
Выпуск на своих мощностях первой тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» подтвердила вьетнамская фармацевтическая компания Vabiotech. Об этом сообщает ТАСС.
«Часть произведенной вакцины мы только что отправили в Россию для контроля качества», — сказал представитель компании.
Сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» произведена во Вьетнаме.
#RDIF and VABIOTECH, one of #Vietnam’s leading pharmaceutical companies, announce the production of a test batch of the Russian @sputnikvaccine against coronavirus. pic.twitter.com/acrM6j69wQ— RDIF (@rdif_press) July 21, 2021
«РФПИ и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама Vabiotech объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении РФПИ.
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