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Вьетнам подтвердил выпуск первой партии вакцины «Спутник V» в стране

16:08, 21.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вьетнам подтвердил выпуск первой партии вакцины «Спутник V» в стране
Фото: Максим Платонов

Выпуск на своих мощностях первой тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» подтвердила вьетнамская фармацевтическая компания Vabiotech. Об этом сообщает ТАСС.

«Часть произведенной вакцины мы только что отправили в Россию для контроля качества», — сказал представитель компании.

Сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» произведена во Вьетнаме.

«РФПИ и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама Vabiotech объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении РФПИ.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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