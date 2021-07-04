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На Украине объяснили смерть мужчины после прививки Pfizer

10:27, 04.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На Украине объяснили смерть мужчины после прививки Pfizer

Украинские медики объяснили смерть мужчины после прививки Pfizer против коронавируса. Житель Винницкой области 47 лет скончался 2 июля через пару часов после вакцинации. По данным врачей, он не имел хронических заболеваний.

Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Об этом сообщила пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации.

Сообщается, что признаков анафилаксии, шока или тромбоза у покойного не зафиксировали. Медики продолжают расследовать обстоятельства случившегося.

ОбществоМедицина
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