На Украине объяснили смерть мужчины после прививки Pfizer
Украинские медики объяснили смерть мужчины после прививки Pfizer против коронавируса. Житель Винницкой области 47 лет скончался 2 июля через пару часов после вакцинации. По данным врачей, он не имел хронических заболеваний.
Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Об этом сообщила пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации.
Сообщается, что признаков анафилаксии, шока или тромбоза у покойного не зафиксировали. Медики продолжают расследовать обстоятельства случившегося.ОбществоМедицина
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