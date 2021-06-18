В пятницу вечером в Казани и на выезде из нее на дорогах образовались пробки

Фото: скриншот

В Казани в пятницу вечером образовались 7-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 18.24.

Пробки образовались на выездах из Казани: на улице Мира, Горьковском шоссе, на Оренбургском и Мамадышском трактах.

Серьезные заторы наблюдаются в обоих направлениях по улице Аграрной. Движение затруднено также на проспекте Победы, улице Карла Маркса, Космонавтов, Академика Губкина, Николая Ершова, Гвардейской, Аделя Кутуя.

Татьяна Демина