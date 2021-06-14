Соцсети: в Заинске мужчина из ревности поджег чужую машину

В Заинске мужчина из ревности поджег автомобиль. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел 12 июня по адресу Жукова,11.

Позже в пабликах республики начало видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как неизвестный мужчина поджигает припаркованную легковушку, после чего спешно покидает место преступления, садясь в другое авто.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы, пишет «Заинск-информ».