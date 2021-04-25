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В России выявили 8 780 случаев COVID-19 за сутки

11:05, 25.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 8 780 случаев COVID-19 за сутки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 780 случаев COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 4 762 569, сообщает оперштаб РФ.

За сутки выздоровели 7 540 пациентов с коронавирусом, всего — 4 388 008 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

332 человека умерли от COVID-19 за сутки, за весь период пандемии коронавирус стал причиной смерти 108 232 россиян.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина
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