В России выявили 8 780 случаев COVID-19 за сутки
В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 780 случаев COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 4 762 569, сообщает оперштаб РФ.
За сутки выздоровели 7 540 пациентов с коронавирусом, всего — 4 388 008 человек.
332 человека умерли от COVID-19 за сутки, за весь период пандемии коронавирус стал причиной смерти 108 232 россиян.
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».ОбществоМедицина
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