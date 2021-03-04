В Татарстане инвестируют 4 млрд рублей в строительство экотехнопарков

В 2021 году в Татарстане планируют начать строительство четырех экотехнопарков в Казани, Алексеевском, Верхнеуслонском и Арском районах. Об этом говорится в пресс-релизе регионального оператора по обращению с ТКО западной зоны РТ — УК «ПЖКХ».

При всех экотехнопарках, кроме Казани, будут созданы муниципальные мусорные полигоны для складирования отходов. Они будут включать в себя сортировочные станции и перерабатывающие производства.

В проект инвестируют 4 млрд рублей. Сдать все объекты планируют до конца 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Сообщается, что только за 2020 год жители западной зоны Татарстана произвели 1 млн тонн мусора, из которых 650 тысяч тонн — казанцы, 350 тысяч тонн — жители 21 района республики. Отсортировано 427 тонн ПЭТ-тары, 122 тонны полиэтиленовой и 8 тонн полипропиленовой пленки, 93 тонны полиэтиленовой тары. 106 тонн приходится на отходы бумаги и картона, 273 тонны — изделия из стекла

Ранее министр экологии Татарстана Александр Шадриков рассказал, что 71% всего объема отходов в Казани — это дуальный сбор. В этом году в столице Татарстана планируют максимально охватить весь город раздельным сбором мусора.



Ольга Плешкова