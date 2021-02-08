В России за сутки выявили 15 916 зараженных коронавирусом — минимум с 21 октября

Фото: Ринат Назметдинов

За сутки число заразившихся коронавирусом в России составило 15 916, это минимальный показатель с 21 октября 2020 года. Всего в России выявили 3 983 197 случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.

Выздоровел за сутки 15 881 человек, всего — 3 472 091. Доля вылечившихся от коронавируса увеличилась до 87,2% от общего числа заразившихся.

За сутки умерли 407 человек, это минимум с 30 ноября 2020 года. В целом от коронавируса умерли 77 068 пациентов. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,93%.