Крупнейший музыкальный фестиваль Великобритании «Гластонбери» вновь отменили

Крупнейший музыкальный фестиваль Великобритании «Гластонбери», который проходит в английском графстве Сомерсет, вновь не состоится. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Люди, уже купившие билеты на фестиваль, могут воспользоваться ими в следующем году.

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd