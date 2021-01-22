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Крупнейший музыкальный фестиваль Великобритании «Гластонбери» вновь отменили

03:28, 22.01.2021
Крупнейший музыкальный фестиваль Великобритании «Гластонбери» вновь отменили
Фото: wikimedia.org

Крупнейший музыкальный фестиваль Великобритании «Гластонбери», который проходит в английском графстве Сомерсет, вновь не состоится. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Люди, уже купившие билеты на фестиваль, могут воспользоваться ими в следующем году.

В прошлом году юбилей, 50-ый по счету фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса. В мероприятии планировали принять участие Пол Маккартни, Тейлор Свифт и Кендрик Ламар.

Основатель «Гластонбери» Майкл Ивис ранее заявлял, что фестиваль может «серьезно обанкротиться», если его отменят еще раз.

Ранее Национальная академия искусства и техники грамзаписи США перенесла на март церемонию вручения музыкальной премии Grammy на фоне тяжелой эпидемической ситуации из-за коронавируса в штате Калифорния. Мероприятие планировалось провести 31 января.

Татьяна Леухина
ОбществоКультура
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