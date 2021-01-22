Крупнейший музыкальный фестиваль Великобритании «Гластонбери» вновь отменили

Крупнейший музыкальный фестиваль Великобритании «Гластонбери», который проходит в английском графстве Сомерсет, вновь не состоится. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Люди, уже купившие билеты на фестиваль, могут воспользоваться ими в следующем году.

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd — Glastonbury Festival (@glastonbury) January 21, 2021

В прошлом году юбилей, 50-ый по счету фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса. В мероприятии планировали принять участие Пол Маккартни, Тейлор Свифт и Кендрик Ламар.

Основатель «Гластонбери» Майкл Ивис ранее заявлял, что фестиваль может «серьезно обанкротиться», если его отменят еще раз.

Ранее Национальная академия искусства и техники грамзаписи США перенесла на март церемонию вручения музыкальной премии Grammy на фоне тяжелой эпидемической ситуации из-за коронавируса в штате Калифорния. Мероприятие планировалось провести 31 января.



Татьяна Леухина