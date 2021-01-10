В России за последние сутки выявили 22,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 22 851 новый случай коронавируса, число зараженных выросло до 3 401 954 человек, сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровели 24 080 человек, всего — 2 778 889 человек. Зафиксировано 456 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 61 837 человек.

Напомним, вчера в России выявили 23 309 новых случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко