В прокуратуре Татарстана рассказали подробности по делу о гибели трех человек при пожаре

Фото: МЧС по РТ

В прокуратуре Татарстана рассказали подробности о гибели людей на пожаре в частном доме в Алексеевском районе. Из пожара спасся только 16-летний подросток.



Выяснилось, что семья состояла на учете как неблагополучная, но позже была снята. На момент пожара семья уже не состояла на учете, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Сейчас подростка обеспечили теплой одеждой и разместили в общежитии аграрного колледжа, где он учится.

Фото: МЧС по РТ

Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем, а именно — курение.

Напомним, по факту гибели людей прокуратура начала проверку, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности трем лицам. Спасшийся подросток рассказывал, что семья распивала спиртные напитки, после чего все легли спать.

Маргарита Головатенко